«Терек» пока не возвращался к вопросу приобретения Веллитона

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признал, что в данный момент в его команде не рассматривают приобретение экс-нападающего «Спартака» Веллитона. Напомним, что в данный момент бразилец является свободным агентом, а его последним местом работы был турецкий клуб «Мерсин Идманюрду».



«Переход Веллитона в «Терек»? Этот вопрос поднимался зимой, но пока мы к нему не возвращались», – сказал наставник.



О возможном переходе Веллитона в «Терек» недавно заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, который отметил, что Веллитон будет интересен его команде только тогда, когда станет свободным агентом.