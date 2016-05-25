Маттеус: «Зачем Гетце переходить в «Ливерпуль», который даже в Лиге чемпионов не играет?»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о возможном переходе Марио Гетце в «Ливерпуль».

«Я не знаю, на самом ли деле предложение от «Ливерпуля» было, но в любом случае зачем Гетце переходить в команду, которая даже в Лиге чемпионов не играет?

Переход в «Ливерпуль» был бы легким решением, но легкое решение не всегда верно. Своими последними комментариями Марио показал, что готов бороться за место в составе. Вся эта ситуация сделает его только сильнее.

Он выбирает не легкий путь, а вызов, и хочет показать «Баварии», на что способен», – сказал Маттеус.