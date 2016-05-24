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    Агент: «Луческу приступит к работе с «Зенитом» 1 июня»

    Агент румынского наставника Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о том, когда 70-летний специалист приступит к работе с «Зенитом». По словам представителя румына, это произойдет 1 июня.

    Также агент подтвердил информацию о том, что соглашение с Мирчей Луческу заключено по схеме «2+1».

    «Контракт Луческу с «Зенитом» подписан по схеме «2+1», он приступит к работе с 1 июня вместе со своими помощниками. Что касается российских тренеров, входивших в штаб Андре Виллаш-Боаша (Сергея Семака и Игоря Симутенкова), они останутся в структуре «Зенита», но в каком качестве, пока непонятно. Мистер Луческу приедет в Санкт-Петербург, поговорит с ними, познакомится. Тогда и будет принято решение», – отметил агент.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2016 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11227

      alp 24 мая 2016, 13:44

      щас натащит в команду копченых абелардо...... ((((

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 мая 2016, 12:04

      ну удачи

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 24 мая 2016, 11:54

      Ну, в следующем сезоне Зенит наверняка будет в тройке :))

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG 24 мая 2016, 11:50

      Оставьте Богданыча и Симутенкова в тренерском штабе, мать же вашу!

      2
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