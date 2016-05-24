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  • Селюк: «У «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера»

Селюк: «У «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера»

24 мая 2016, 01:50
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу в скором времени возглавит «Зенит».

– Если это случится, то «Зенит» меня сильно удивит.

– Почему же?

– Первое — Мирче почти 71 год. Ничего не имею против тренеров такого возраста. Но при всем к ним уважении, им быть полностью погруженными в процесс дел команды и клуба уже трудно. Больше хочется отдыхать, чаще брать паузы в активном участии в тренировках. Можно, конечно, часть полномочий отдать помощникам, но это уже не то. Главный тренер тогда не будет постоянно контролировать происходящее в команде. Думаю, «Зениту» лучше делать ставку на тех, кто моложе, у кого есть перспектива.

– Какие еще аргументы «против»?

– Успехи «Шахтера» в эпоху Луческу — не только заслуга тренера. Луческу очень повезло с хозяином клуба. Ринат Ахметов любит футбол всем сердцем, внимательно вникает во все трансферные и селекционные вопросы, тренера контролирует. Во многом, поэтому с новичками «Шахтер» всегда попадает в «десятку», они становятся лидерами команды, а потом их продают за огромные деньги. Что положительно влияет на имидж клуба и обеспечивает возможность и дальше покупать сильных футболистов. Добиваться результата при таком управлении гораздо легче. Третий аргумент – сам по себе уход Луческу из «Шахтера»…

– Что с этим не так? Человек отработал феноменальный срок в одном клубе — 12 лет. Последние два года команда жила в Киеве, а домашние матчи проводила в Одессе и Львове. От этого разве Луческу не мог устать?

– Послушайте, если Луческу не остался в «Шахтере», значит, захотел этого именно Ахметов. На тысячу процентов убежден! И ведь у «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера».

– Вы о ком?

– О Хенке ван Стее, он сейчас ведь не только у вас там Академией руководит, но пост спортивного директора занимает. Я видел Хенка в Донецке — очень много показухи. Занимался Академией, а ходил, курил трубку с таким видом, как будто все вопросы в клубе решает. Его самомнение настолько взлетело, что ван Стее поехал в Голландию показывать, что может все. Возглавил «Де Графсхаап». Но какой он тренер, убедительно говорит результат команды — она в том сезоне вылетела в низший дивизион.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (8)
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CMRDSA
1464063849
:-)
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Диктор
1464064253
Завидуй молча.
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Zeff
1464067306
Селюк это фамилия или место обитания?
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REDWHITE_
1464070043
КОНЕЦ ГАЗПРОЕКТУ))))
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Garrincha58
1464071001
ули языками чесать время покажет кто прав кто карасевщина кто красно белый окорок
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zadira56
1464077104
Я тоже не понимаю назначение Луческу, хотя...время покажет.
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