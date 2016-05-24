Селюк: «У «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу в скором времени возглавит «Зенит».

– Если это случится, то «Зенит» меня сильно удивит.

– Почему же?

– Первое — Мирче почти 71 год. Ничего не имею против тренеров такого возраста. Но при всем к ним уважении, им быть полностью погруженными в процесс дел команды и клуба уже трудно. Больше хочется отдыхать, чаще брать паузы в активном участии в тренировках. Можно, конечно, часть полномочий отдать помощникам, но это уже не то. Главный тренер тогда не будет постоянно контролировать происходящее в команде. Думаю, «Зениту» лучше делать ставку на тех, кто моложе, у кого есть перспектива.

– Какие еще аргументы «против»?

– Успехи «Шахтера» в эпоху Луческу — не только заслуга тренера. Луческу очень повезло с хозяином клуба. Ринат Ахметов любит футбол всем сердцем, внимательно вникает во все трансферные и селекционные вопросы, тренера контролирует. Во многом, поэтому с новичками «Шахтер» всегда попадает в «десятку», они становятся лидерами команды, а потом их продают за огромные деньги. Что положительно влияет на имидж клуба и обеспечивает возможность и дальше покупать сильных футболистов. Добиваться результата при таком управлении гораздо легче. Третий аргумент – сам по себе уход Луческу из «Шахтера»…

– Что с этим не так? Человек отработал феноменальный срок в одном клубе — 12 лет. Последние два года команда жила в Киеве, а домашние матчи проводила в Одессе и Львове. От этого разве Луческу не мог устать?

– Послушайте, если Луческу не остался в «Шахтере», значит, захотел этого именно Ахметов. На тысячу процентов убежден! И ведь у «Зенита» уже есть сомнительный опыт приглашения человека из «Шахтера».

– Вы о ком?

– О Хенке ван Стее, он сейчас ведь не только у вас там Академией руководит, но пост спортивного директора занимает. Я видел Хенка в Донецке — очень много показухи. Занимался Академией, а ходил, курил трубку с таким видом, как будто все вопросы в клубе решает. Его самомнение настолько взлетело, что ван Стее поехал в Голландию показывать, что может все. Возглавил «Де Графсхаап». Но какой он тренер, убедительно говорит результат команды — она в том сезоне вылетела в низший дивизион.