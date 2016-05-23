Пятов: «Луческу сделал все для того, чтобы я стал футболистом»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об участии Мирчи Луческу в его футбольной карьере.

«Я провел 300 матчей за «Шахтер» только благодаря Луческу. Это большой человек, который ругал, терпел и все сделал для того, чтобы я стал футболистом.

Только хорошее могу сказать о нем, потому что Луческу сделал очень многое для клуба. Самая главная его черта – он очень мудрый. Мистер многого достиг и отдал всего себя «Шахтеру», – рассказал Пятов в эфире телеканала «2+2».

Напомним, что Луческу является одним из претендентов на должность главного тренера «Зенита».