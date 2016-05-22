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    Завтра Луческу проведет переговоры с «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 23 мая, проведет переговоры с представителями «Зенита». Об этом сообщает «Life78».

    По информации источника, румынский специалист является одним из претендентов на пост рулевого петербургского клуба. Кроме Луческу, на эту должность претендуют Паулу Соуза, возглавляющий «Фиорентину», и Жорже Жезуш, тренирующий лиссабонский «Спортинг».

    Напомним, Луческу находился на посту главного тренера «Шахтера» с 2004 по 2016 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 22:01
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 23 мая 2016, 06:14

      Лучше бы Жорже Жезуша взяли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 мая 2016, 06:08

      надо брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 23 мая 2016, 00:25

      ...Луческу - хороший вариант (после Пеллегрини)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 мая 2016, 00:14

      Было бы шикарно!Луческу в разы лучше АВБ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 23 мая 2016, 00:06

      та шахта, которую сделал луческу, играет в европе намного сильнее любого из наших клубов. это говорит о его тренерских способностях. хороший тренер. не хуже боаша точно. надо брать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Diman67 23 мая 2016, 00:50

      ага и бита была тем же Зенитом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 > карасевщина 23 мая 2016, 15:40

      какой наш клуб каждый год доходит до плей-офф в еврокубках?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      latka1 23 мая 2016, 00:01

      Луческу - хороший вариант

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 23:24

      Хороший тренер, хороший выбор))

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 мая 2016, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу?! Это что, великий тренер?? Или просто Газпром больше денег не даёт?

      -6
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 22 мая 2016, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу точно не нужно он утырок,либо Пелегрини либо Жезуш

      -4
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      Рейтинг: +201

      falanor > Zenit_EKB_88 23 мая 2016, 00:05

      клоун ты вообще думаешь что говоришь? единственный тренер который выводит каждый год единственную команду в Восточной Европе до приличных мест. Мхитарян - Боруссия, Виллиан - Челси, Фернандиньо - МС, Адриано - Милан, Коста - Бавария. игроки который росли под его руководством. и это только тех кого я вспомнил за 10 секунд. супер тренер. благодарите там всех на свете если все так и будет что Луческу станет тренером Зенита

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 22 мая 2016, 22:31

      Жезуз не уйдет из Спортинга и коню понятно!!!

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