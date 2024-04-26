Реакция РФС на отравление «Сочи» в Грозном

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– Обращение «Сочи» видел. Матч не был перенесен, потому что есть регламент соревнований. В регламенте про такое не написано. Разве форс-мажор – это все что угодно?

– Половина команды отравилась.

– Разве есть документы, подтверждающие это? Если это форс-мажор, то надо предоставить какие-то документы. Должно быть обращение лиги в РФС. Тогда уже можно говорить о дальнейших шагах. А так, обращения и документов не было.

«Сочи» говорит: «У нас игроки себя плохо чувствуют». Потом, видимо, поправились. Или нашли тех, кто чувствует себя не плохо. Может, через силу играли. Документов у нас нет.

Когда происходит событие техногенного или природного характера – наводнение или землетрясение, то с этим все понятно. А когда кто-то говорит, что все заболели, то и завтра уже другие скажут, что и мы заболели. Надо предоставить документы, и тогда можно говорить о форс-мажоре.