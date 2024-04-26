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Реакция РФС на отравление «Сочи» в Грозном

26 апреля 2024, 14:02
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

  • «Ахмат» выиграл со счетом 1:0.
  • В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.
  • Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– Обращение «Сочи» видел. Матч не был перенесен, потому что есть регламент соревнований. В регламенте про такое не написано. Разве форс-мажор – это все что угодно?

– Половина команды отравилась.

– Разве есть документы, подтверждающие это? Если это форс-мажор, то надо предоставить какие-то документы. Должно быть обращение лиги в РФС. Тогда уже можно говорить о дальнейших шагах. А так, обращения и документов не было.

«Сочи» говорит: «У нас игроки себя плохо чувствуют». Потом, видимо, поправились. Или нашли тех, кто чувствует себя не плохо. Может, через силу играли. Документов у нас нет.

Когда происходит событие техногенного или природного характера – наводнение или землетрясение, то с этим все понятно. А когда кто-то говорит, что все заболели, то и завтра уже другие скажут, что и мы заболели. Надо предоставить документы, и тогда можно говорить о форс-мажоре.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (3)
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MazaiNN
1714135578
У нас ,,джентльменам,, верят на слово...
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CSKA57
1714136684
У хорошего солдата перед боем всегда живот болит...
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JTherry
1714139359
Митрофанов не поверил на слово колизейщикам, документ предъявите, а то, что вся команда обосралась перед матчем, так это не повод матч переносить - похожий случай был в матче с Ростовом, когда во время ковида в Сочи приехали пацаны из дубля, но матч не перенесли... и как заявили в РПЛ - ахмат самый гостеприимный клуб в лиге, накормили жрачкой с пургеном перед игрой...)))
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