Титов связал увольнение Аленичева из «Спартака» в 2016 году с «потусторонними силами»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов вспомнил работу в клубе главного тренера Дмитрия Аленичева.

Аленичев тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах.

Его уволили после вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа в 2016 году.

Аленичева сменил Массимо Каррера, и в 2017 году привел «Спартак» к чемпионству.

«Аленичев, работая в Туле, говорил: «Однажды я возглавлю «Спартак». Это была его мечта и финансы не играли никакой роли – он просто хотел работать в красно-белом клубе.

И у него неплохо получалось, но, к сожалению, потусторонние силы делали все, чтобы Аленичев не работал в клубе, и они добились своего – после одного поражения последовало увольнение», – сказал Титов.