Бывший форвард «Спартака» Артур Малоян рассказал об отношениях с экс-партнером Артемом Дзюбой.

– Удавалось найти общий язык с молодым Дзюбой?

– Тогда с ним не получалось это сделать. Но Артeм такой: для кого-то хороший, для кого-то – плохой. Последний раз мы встретились с ним на сборах, обнялись и посмеялись. Друг к другу были открыты. Но он такой, какой есть.

– В чeм это проявлялось?

– Во всeм. Достаточно уверенный в себе парень, где-то даже самоуверенный. Исходя из физических данных, мог кого-то поддушить. А кого не мог, считал своим не то чтобы врагом, но конкурентом, которого можно или нужно устранить. Но это всe молодость, мы с ним почти ровесники. Он стал интересным по всем параметрам, в том числе и характером, но мужицкого у него не отнять. Это достойно уважения, в этом мы схожи. А всe остальное – дело личное.