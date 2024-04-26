В РФС сообщили, в каком году стоит ждать снятия санкций

РФС рассказал о концепции работы сборной России в условиях санкций. В ней сказано, что команда вряд ли вернется в международный футбол ранее 2028 года.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Команда проводит только товарищеские матчи.

Ближайший – в июне против Белоруссии в Минске.

«На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории исходя из их целеполагания и силы соперников. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.

Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Концепция также затрагивает тему взаимодействия с молодежной и юношескими сборными. Единые принципы игры для всех команд и модельные требования к игрокам необходимо поддерживать и совершенствовать, а главный тренер национальной сборной совместно со спортивным директором или старшим тренером молодежной сборной должны курировать всю вертикаль сборных», – написал РФС.