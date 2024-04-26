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В РФС сообщили, в каком году стоит ждать снятия санкций

26 апреля 2024, 14:15
7

РФС рассказал о концепции работы сборной России в условиях санкций. В ней сказано, что команда вряд ли вернется в международный футбол ранее 2028 года.

  • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – в июне против Белоруссии в Минске.

«На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории исходя из их целеполагания и силы соперников. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.

Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Концепция также затрагивает тему взаимодействия с молодежной и юношескими сборными. Единые принципы игры для всех команд и модельные требования к игрокам необходимо поддерживать и совершенствовать, а главный тренер национальной сборной совместно со спортивным директором или старшим тренером молодежной сборной должны курировать всю вертикаль сборных», – написал РФС.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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FaTeK1945ru
1714130521
...мы вернёмся в международный футбол,когда ё.нем гейвропу по полной!!!
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алдан2014
1714134089
Гадание на кофейной гуще. Все понимают,что раньше чем закончится *****,никого снятия бана не будет. Скорее всего мы сами его и снимать будем. После поднятия триколора в европейских столицах
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rash1959
1714139381
Ориентиром для возвращения является ... сами знаете что, и ещё плюс лет 10. т.е. не в этой жизни.
Ответить
Январь 59
1714151056
Как только Российские войска выйдут к границам гейропы будет подписана унизительная для коллективного запада капитуляция, так сами с серебряным блюдечком и золотыми ключиками принесут официальное извинение с просьбой вернуться в УЕФА и ФИФА и МОК в качестве официального и полноправного представителя, участника и возможного спонсора.
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