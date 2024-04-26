Титов: «Спартак» – навсегда народная команда»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов продолжает считать команду народной.

– Матчи «Спартака» с «Зенитом» становятся более принципиальными, нежели игры с ЦСКА. Руководители сине-бело-голубого клуба все больше говорят о том, что они приближаются к статусу народной команды. Возможно ли, по вашему мнению, что «Зенит» признают народной командой?

– Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придет. «Спартак» уже десятки лет считается народной командой и этот титул навсегда принадлежит им. Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь.