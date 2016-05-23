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    Варди: «Был чистый пенальти»

    Нападающий сборной Англии Джейми Варди прокомментировал спорный эпизод в товарищеском матче со сборной Турции, который привел к пенальти.

    «В этом эпизоде был контакт – меня задели сзади по ноге так, что я не мог сохранить равновесие. Если бы судья не хотел назначать пенальти, то он этого бы и не сделал. Но он профессионал, поэтому указал на точку. Это был чистый пенальти», – приводит слова Варди BBC.

    Матч Англия – Турция завершился со счетом 2:1. Сборная Англии является соперником России по групповому турниру Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 08:13
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