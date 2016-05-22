Галицкий: «Усиление состава? Летом «Краснодар» ждет максимум одна покупка»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о финансовом фэйр-плее в российском футболе и рассказал о планах команды во время летнего трансферного окна. Напомним, по итогам сезона «быки» заняли в турнирной таблице РФПЛ четвертое место и пробились в Лигу Европы.

«Финансовый фэйр-плей? Любой английский клуб может прийти, поковыряться в российском клубе, забрать, что хочет, и уйти. Это безобразие. А мы вынуждены жить в этих реалиях.

Что касается усиления, то наша команда стала более сбалансированной. Летом нас ждет максимум одна покупка», – сказал Галицкий.