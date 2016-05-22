Горлукович: «Спартаку» должно быть стыдно за свою игру в поддавки в матче с «Уфой»

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович поделился своими мыслями о матче 30 тура чемпионата России, в котором красно-белые уступили «Уфе» со счетом 1:3.

«Честно, не предполагал, что «Спартак» с первых минут будет играть в поддавки. Это я еще мягко сформулировал. Печально и обидно. Клуб-то для меня не чужой. Когда я пришел в «Спартак», там был девиз: «Все потеряно, кроме чести». А тут… Как можно до этого опускаться?! Я просто поражен!

Вообще выделить некого. Кто-то скажет, что не хватало мотивации, но это ерунда. Тем, кто внимательно смотрел матч, все сразу стало ясно. Плохо, что «Спартак» начал заниматься такими вещами. Должно быть стыдно перед болельщиками, которые отправились за тридевять земель поддержать команду, а вместо этого увидели «шоу».

Приглашение Бердыева? Я за! Его ведь и раньше могли пригласить. Человек год сидел без работы – бери не хочу. Но тогда руководство предпочло иной вариант. Сейчас в «Спартаке» на поле бардак. Особенно в обороне. Команда слабо проводит вторые таймы. Нет характера, игровой дисциплины. С приходом Бердыева эти проблемы будут быстро решены. И уж точно футболисты начнут выкладываться в каждом матче. У Курбана Бекиевича не забалуешь. Если у «Спартака» есть шанс договориться с таким тренером, терять его было бы глупо», – отметил Горлукович.