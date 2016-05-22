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  • Радимов: «Мои игроки достойно поучаствовали в отправлении «Динамо» в ФНЛ»

Радимов: «Мои игроки достойно поучаствовали в отправлении «Динамо» в ФНЛ»

22 мая 2016, 08:42
6

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил своих футболистов, которые в эти выходные помогли основному составу клуба разгромить «Динамо» (3:0).

«Да, мы не можем подняться, но в этом году так сложились обстоятельства, что мы могли вылететь, и многие ребята впервые прошли через «мясорубку» этого турнира. ФНЛ – это чрезвычайно тяжелый турнир, он начался с июля прошлого года, и это был какой-то нон-стоп. Если, например, в Премьер-лиге календарь иногда прерывается на матчи национальных сборных, то здесь такого нет. Плюс перелеты. Мы боролись за выживание, но с честью вышли из этого положения, и это замечательно, даже лучше, если бы мы, например, уверенно шли в десятке. Потому что, находясь в опасной зоне, каждый матч проводишь на максимуме. Перед этим мы выиграли 5 матчей, и сегодня победить в очередной раз было сложно.

А основной показатель нашей работы в том, что сегодня в составе основной команды «Зенита» в Москве вышло несколько игроков второй команды. Один из них пенальти заработал, кто-то 90 минут отыграл. В общем, достойно поучаствовали в отправлении московского «Динамо» в нашу лигу и показали, что, работая в «Зените-2» и играя в ФНЛ, они способны выходить на другой уровень. В итоге сегодня, с учетом того, что 6 человек были с основной командой и Йованович уехал в сборную, шанс сыграть дебютную игру получили совсем юные ребята. Они должны понять к чему надо стремиться, переходя на новый уровень, и как работать, чтобы через год, условно, оказаться в первой команде», — заявил Радимов.

Источник: ФК «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Динамо Радимов Владислав
Комментарии (6)
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Inks
1463903520
Сейчас у ребят будет отличная мотивация с приходом нового главного тренера в Зенит - возможно, шанс кому-то и дадут
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MrVanes-Zenit
1463905182
Ребята и правда молодцы Плюс историю сотворили :D
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алекс88
1463905967
Зенит ещё не один млн потратит на трансферы...так что вряд ли молодежь приблизится к основе
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o33uk
1463911052
В питере все такие ? Главная команда проиграла чемп, а этот примазывается к победе над командой которая за пол года выиграла один матч.
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