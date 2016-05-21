Луческу: «С завтрашнего дня начну поиски нового клуба»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал свой уход из донецкого клуба после финального матча Кубка Украины против «Зари» (2:0).

«Это моя последняя игра. Если вы помните, я говорил раньше, что буду корректным до конца своего контракта, до конца последнего матча и не буду ни с кем разговаривать или вести переговоры о своем будущем. Не хотел рисковать нашим выступлением в чемпионате, в Лиге Европы и Кубке Украины. Поэтому начиная с завтрашнего дня я свободный тренер, который будет искать новый клуб. До сегодняшнего дня я ни с кем ничего не подписывал, ни с кем не вел переговоров. Начиная с завтрашнего дня, наверное, буду это делать. Это позволит и «Шахтеру» сразу приступить к поиску нового тренера», – заявил Луческу.

Отметим, ранее сообщалось об интересе к румынскому специалисту со стороны «Фенербахче», «Галатасарая» и «Зенита».