Бердыев: «Всевышний отблагодарил моих ребят»

тренер с большой буквы. молодеццццццццц
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями от матча против «Терека» (2:0).
– Нет смысла говорить по поводу этой игры. Поздравляю всех с этим успехом! Мы долго ждали этих медалей. Мои ребята бились в каждом матче, и Всевышний их отблагодарил.
– «Ростов» попал в Лигу чемпионов…
– Очень много разговоров об этом. Давайте лучше говорить о наших медалях. Это история! Это самое главное! Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус.
– Вы правда ведете переговоры со «Спартаком»?
– Я не комментирую эти слухи. Я еще не разговаривал с руководством «Ростова» по поводу будущего.
– Когда встреча с руководством «Ростова»?
– Не знаю. Это вопрос к руководству.
– Вы следили за матчем «Рубин» — ЦСКА?
– При счете 2:0 спросил, какой счет в Казани. Уверен, что «Рубин» сделал все, чтобы сыграть достойно. Спасибо этой команде за то, что они бились, — сказал наш тренер.