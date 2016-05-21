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    Бердыев: «Всевышний отблагодарил моих ребят»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями от матча против «Терека» (2:0).

    – Нет смысла говорить по поводу этой игры. Поздравляю всех с этим успехом! Мы долго ждали этих медалей. Мои ребята бились в каждом матче, и Всевышний их отблагодарил.

    – «Ростов» попал в Лигу чемпионов…

    – Очень много разговоров об этом. Давайте лучше говорить о наших медалях. Это история! Это самое главное! Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус.

    – Вы правда ведете переговоры со «Спартаком»?

    – Я не комментирую эти слухи. Я еще не разговаривал с руководством «Ростова» по поводу будущего.

    – Когда встреча с руководством «Ростова»?

    – Не знаю. Это вопрос к руководству.

    – Вы следили за матчем «Рубин» — ЦСКА?

    – При счете 2:0 спросил, какой счет в Казани. Уверен, что «Рубин» сделал все, чтобы сыграть достойно. Спасибо этой команде за то, что они бились, — сказал наш тренер.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.05.2016 20:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 мая 2016, 22:46

      тренер с большой буквы. молодеццццццццц

      1
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 21 мая 2016, 21:03

      А как на счёт перехода в Спартак? Лучше оставайтесь в Ростове КББ!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 мая 2016, 20:48

      Бекиевич оставайся и всевышний тебя отблагодарит

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