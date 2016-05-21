Бердыев: «Я полон радости, это большой успех для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды в игре заключительного 30-го тура против «Терека» (2:0). Специалист также отметил, что его будущее в ростовском клубе пока остается под вопросом.

«Поздравляю всех болельщиков, всех кто болел и переживал. Я полон радости. Это большой успех для клуба, для Ростовской области. Поздравляю всех.

Про свое будущее я пока что ничего не могу сказать», – отметил Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».