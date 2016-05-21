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    Бердыев: «Я полон радости, это большой успех для «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды в игре заключительного 30-го тура против «Терека» (2:0). Специалист также отметил, что его будущее в ростовском клубе пока остается под вопросом.

    «Поздравляю всех болельщиков, всех кто болел и переживал. Я полон радости. Это большой успех для клуба, для Ростовской области. Поздравляю всех.

    Про свое будущее я пока что ничего не могу сказать», – отметил Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 15:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +95

      demir301 21 мая 2016, 18:51

      Отличный тренер и очень мудрый человек!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 мая 2016, 17:46

      Слава Бердыеву!!! Молодец Азмун! Федун не забирай Курбана, забери команду "Ростов"....
      Чемпионом 2016/2017 г обязательно станет "Ростов"!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 мая 2016, 17:41

      Чемодан - вокзал - Спартак

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      20012345 21 мая 2016, 17:03

      Спасибо Бердыеву за талант! Спасибо Ростову, за этот выбор! Спасибо игрокам за серебро! Остались теперь важные этапы: остаться Курбану в Ростове и в Лиге Чемпионов заработать побед и денег, а в чемпионате сколотить команду только из Российских игроков и с этим составом, ему же лично, победить в чемпионате России в 2018году! Это непобедимый план для нашей страны :))))

      5
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      Рейтинг: +48

      20012345 > 20012345 21 мая 2016, 17:04

      в чемпионате мира (в России 2018) конечно ))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 20012345 21 мая 2016, 19:09

      Всё верно,хотя насчёт чм2018 ты перегнул)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 мая 2016, 16:59

      Спасибо

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 мая 2016, 16:36

      Курбан Бикиевич!!! Спасибо Вам за все от болельщиков Ростова. Надеемся, что
      Вы не уйдете из клуба и будете работать долгие годы.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 21 мая 2016, 16:30

      Печально одно, что так умеет только Бердыев. И если он однажды уйдёт, то Ростов окажется там, где сейчас Рубин...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 21 мая 2016, 16:22

      Бердыев сделал из клуба, борющегося за выживание в прошлом сезоне, лидера этого сезона. И не важно автобус ставил или атаку. Главное результат. А игроки как у него заиграли. Вот что значит не вмешиваться в работу тренера.

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 мая 2016, 16:20

      Спасибо Рубин за игру с ЦСКА , вы бились как львы, немного не повезло.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 мая 2016, 16:16

      Казань ПОЗДРАВЛЯЕТ "Ростов"!!!!!

      6
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > paparazzi-kazan 21 мая 2016, 17:02

      Спасибо Казань, Вы лучшие!!!)))

      2
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