Чорлука: «Даже если что-то не получается, «Локомотив» обязан биться всегда»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука накануне поединка 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» отметил, что нынешний сезон сложился для железнодорожников нелегко. Хорват подчеркнул, что в заключительной игре чемпионата ему хочется добыть победу.

«В последней игре просто хочу выиграть. Надеюсь, болельщики будут с нами, и мы вместе выиграем этот матч. Спасибо всем, кто переживал за нас. Это был еще один тяжелый сезон для «Локомотива». Нам всем вместе нужно думать, как жить дальше. Мы должны отдаваться игре всегда на 100 процентов. Иногда что-то может не получаться, но биться мы обязаны всегда», – сказал Чорлука.