«Локомотив» записал видеообращение к болельщикам

«Локомотив» перед заключительным матчем сезона записал видеообращение к своим фанатам. Напомним, что сегодня железнодорожники сыграют с «Мордовией». Матч начнется в 13:30 по московскому времени.

«Это был сложный и неоднозначный сезон. Были успехи в Европе и досадные поражения на домашнем стадионе. Все это время вы были с нами. Мы верили, что с вашей поддержкой, нам многое по силам. Мы знаем, как вы переживаете за нас. Мы знаем, как вам важно видеть «Локомотив» на вершине. Мы знаем, как важны для вас победы в дерби. Мы вернемся! Мы будем исправляться! Мы будем вместе! Только «Локо"!», – гласит текст обращения.