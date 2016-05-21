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«Локомотив» записал видеообращение к болельщикам

21 мая 2016, 09:47
6

«Локомотив» перед заключительным матчем сезона записал видеообращение к своим фанатам. Напомним, что сегодня железнодорожники сыграют с «Мордовией». Матч начнется в 13:30 по московскому времени.

«Это был сложный и неоднозначный сезон. Были успехи в Европе и досадные поражения на домашнем стадионе. Все это время вы были с нами. Мы верили, что с вашей поддержкой, нам многое по силам. Мы знаем, как вы переживаете за нас. Мы знаем, как вам важно видеть «Локомотив» на вершине. Мы знаем, как важны для вас победы в дерби. Мы вернемся! Мы будем исправляться! Мы будем вместе! Только «Локо"!», – гласит текст обращения.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Мордовия
Комментарии (6)
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Raider26
1463813946
Мы вместе! Удачи в новом сезоне!
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Zaytsevan51
1463814336
нормальный сезон, даже без нападающих за что-то боролись....
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ManUtd-Volgograd
1463815347
Уберите клоунов из команды, типа Коломейцева, Михалика, Логашова и ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ!!!
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Cobold
1463816875
Вот так, можно весь сезон сношать вола на поле, а под конец сделать красивый ролик и таким образом "реабилитировать" себя в глазах болельщиков. Даже свиньи выше вас в турнирной таблице.... стыдоба.
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Puteec
1463823466
матчи сливать не надо
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ГераХэвиЛОКО
1463824183
Мы верим в вас, ребята! !!
Ответить
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