Калиниченко: «На перспективах Жиркова в сборной сказался конфликт со Слуцким»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение по поводу решения главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не брать на чемпионат Европы Романа Широкова, Александра Кержакова и Юрия Жиркова.

«Слуцкому виднее, кого брать в сборную. Широков весной почти не играл, Кержаков, хоть и регулярно выходил на поле, но был в далекой Швейцарии. Тем более в нападении у России проблем нет, есть Дзюба, Смолов и Кокорин. На перспективах Жиркова сказался конфликт со Слуцким», – сообщил Калиниченко.