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  • Калиниченко: «На перспективах Жиркова в сборной сказался конфликт со Слуцким»

Калиниченко: «На перспективах Жиркова в сборной сказался конфликт со Слуцким»

20 мая 2016, 18:33
5

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение по поводу решения главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не брать на чемпионат Европы Романа Широкова, Александра Кержакова и Юрия Жиркова.

«Слуцкому виднее, кого брать в сборную. Широков весной почти не играл, Кержаков, хоть и регулярно выходил на поле, но был в далекой Швейцарии. Тем более в нападении у России проблем нет, есть Дзюба, Смолов и Кокорин. На перспективах Жиркова сказался конфликт со Слуцким», – сообщил Калиниченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Зенит Цюрих Жирков Юрий Калиниченко Максим Кержаков Александр
Комментарии (5)
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чепушило
1463762006
пусть молодые бревна в защите стоят, без поддержки атаки
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diadushka
1463762517
Шикарная фраза: Тем более в нападении у России проблем нет, есть Дзюба, Смолов и Кокорин)
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daser
1463767423
странно, с широковым согласен, с жирковым можно понять, но кержа-то за что?? на поле выходит, практику имеет, голы забивает... вместо б кокорина лучше бы его взял... а то кокорин на аршавина походит начал, кержу хоть и за тридцатник, но может выкладываться на все сто процентов. Хотя может и кокорин удивит, поживем увидим...
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