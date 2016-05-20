Гусев: «Трудно представить сборную России без Широкова, Жиркова и Кержакова»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал информацию о том, что главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий решил не брать на чемпионат Европы Романа Широкова, Юрия Жиркова и Александра Кержакова.

«Давайте дождемся объявления состава Леонидом Слуцким. Если же он решил не брать на чемпионат Европы Широкова, Жиркова и Кержакова, то в любом случае все покажет время.

Выступит сборная во Франции успешно – скажут, что тренер сделал все правильно. В случае же неудачного результат Слуцкому припомнят все его решения. Конечно, трудно представить нашу команду без этой тройки, но вечного ничего не бывает», – отметил Гусев.