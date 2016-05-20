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    «СЭ»: Широков, Жирков и Кержаков не попадут в состав сборной России на Евро

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий определился со списком игроков, которые примут участие на предстоящем чемпионате Европы во Франции. Стоит отметить, что вне заявки национальной команды остались защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник ЦСКА Роман Широков, а также нападающий «Цюриха» Александр Кержаков.

    По информации «Спорт-экспресс», Жирков не устраивает Слуцкого в тактическом плане, о чем наставник армейцев и сообщил игроку сине-бело-голубых после товарищеского матча со сборной Франции. Широков имеет в последнее время мало игровой практики, а Кержаков во второй половине сезона находится не в очень хорошей форме.

    Напомним, что официально состав сборной России на Евро-2016 будет опубликован вечером 21 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 13:47
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 20 мая 2016, 22:19

      И правильно, в топку этих старперов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 20 мая 2016, 21:56

      просто идиот слов нет как вообще так слуцкий физрук

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 20 мая 2016, 19:32

      5 защитников и один нап, Слуцкий м...ак с большой буквы, продажный тренер

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 20 мая 2016, 19:28

      Если Широков едет мимо кассы, то кто кэпом будет?

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 мая 2016, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ура,2 ебаната,один который не для болельщиков играет,второй-кривоногий имбецил,не поедут на ЧЕ. У нас появился шанс)))...хотя ведь едут кАкАрин,и бомжатское полено Халка...нет,наверное все же не появился шанс( Задача на евро: Хотя бы пару раз попасть в створ ворот соперника

      -4
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 мая 2016, 19:15

      Леонид Викторович - мое уважение! Выпендреж в сборной нужно выдавливать, как прыщи.

      1
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 мая 2016, 18:29

      Широков в пролете, хехехе, стоило изза этого мутить с ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 мая 2016, 18:24

      Какая разница - с этими ребятами или с другими там кабинета не будет - а сам Слуцкий ноль

      -3
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      Рейтинг: +23

      SHAR522 20 мая 2016, 18:06

      Неожиданно. Широков конечно еще тот.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 мая 2016, 17:50

      «Вот в клубе у нас нормальный тренер, а в сборной – полная фигня», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

      Это всё объясняет :)

      1
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