«СЭ»: Широков, Жирков и Кержаков не попадут в состав сборной России на Евро

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий определился со списком игроков, которые примут участие на предстоящем чемпионате Европы во Франции. Стоит отметить, что вне заявки национальной команды остались защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник ЦСКА Роман Широков, а также нападающий «Цюриха» Александр Кержаков.

По информации «Спорт-экспресс», Жирков не устраивает Слуцкого в тактическом плане, о чем наставник армейцев и сообщил игроку сине-бело-голубых после товарищеского матча со сборной Франции. Широков имеет в последнее время мало игровой практики, а Кержаков во второй половине сезона находится не в очень хорошей форме.

Напомним, что официально состав сборной России на Евро-2016 будет опубликован вечером 21 мая.