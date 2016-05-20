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  • «СЭ»: Широков, Жирков и Кержаков не попадут в состав сборной России на Евро

«СЭ»: Широков, Жирков и Кержаков не попадут в состав сборной России на Евро

20 мая 2016, 13:47
32

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий определился со списком игроков, которые примут участие на предстоящем чемпионате Европы во Франции. Стоит отметить, что вне заявки национальной команды остались защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник ЦСКА Роман Широков, а также нападающий «Цюриха» Александр Кержаков.

По информации «Спорт-экспресс», Жирков не устраивает Слуцкого в тактическом плане, о чем наставник армейцев и сообщил игроку сине-бело-голубых после товарищеского матча со сборной Франции. Широков имеет в последнее время мало игровой практики, а Кержаков во второй половине сезона находится не в очень хорошей форме.

Напомним, что официально состав сборной России на Евро-2016 будет опубликован вечером 21 мая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Цюрих ЦСКА Зенит Жирков Юрий Кержаков Александр Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (32)
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policepnz
1463741540
старичков за борт!
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ASG
1463741961
правильно
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MaxReds
1463742078
Жиркова то точно возьмут, кто будет слева в защите играть то!
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grand-igor
1463744088
жиркова можно было взять
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FanatSerj
1463744344
ну по Жирику сомнительно, все таки попылить тайм он может получше чем многие в этой сборной. По остальным все закономерно. Расстраивает Широков совсем с карьерой завязал.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463744359
Первые двое не раз играли роль палочки-выручалочки ибо оба чуть ли не единственные мыслящие игроки в сборной. Без слаломных проходов Жиркова и разрезающих передач Широкова команде Слуцкого остается уповать разве что на игру от обороны или бестолковую возню возле штрафной с редкими (в основном неточными) ударами издали и попытками заброса на деревянного столба. Есть, конечно, еще молодняк (Шатов, Головин), но первого при отсутствии результата (и Халка с Данни) чаще всего надолго не хватает, а второй в лучшем случае покажет японский уровень Сычева. К чему это приведет, думаю, не понимает только наивный. А так хотелось увидеть если уж не результат, то хотя бы умный креативный футбол. В любом случае успеха сборной!
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Диктор
1463745584
Неужели начали от пенсионеров избавляться .
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RedWhiteFanS
1463746804
Как теперь мы без Широкого????? Он всех потом затвитерит.
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Kulimen
1463747158
Леня красава. Взять капитана сборной в команду, чтобы усадить его на лавку и на Евро не взять, из-за того,что нет практики)
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Недовольный
1463761726
Ура,2 ебаната,один который не для болельщиков играет,второй-кривоногий имбецил,не поедут на ЧЕ. У нас появился шанс)))...хотя ведь едут кАкАрин,и бомжатское полено Халка...нет,наверное все же не появился шанс( Задача на евро: Хотя бы пару раз попасть в створ ворот соперника
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