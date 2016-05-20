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В 30-м туре кубок РФПЛ не повезут ни в Казань, ни в Грозный

20 мая 2016, 10:26
14

21 мая чемпионский кубок РФПЛ не будет доставлен ни в Казань, ни в Грозный, где пройдут решающие матчи 30-го тура чемпионата России «Рубин»ЦСКА и «Терек»«Ростов» соответственно.

Напомним, что за тур до окончания турнира шансы на чемпионство сохранили только две команды – ЦСКА и «Ростов».

Как гласит «Положение о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» (ст. 3, п. 3.2)», «вручение кубка клубу-чемпиону происходит в торжественной обстановке. По возможности РФПЛ обеспечивает вручение кубка чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион.

При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион, кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона.

Если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом сыграны, место и время вручения определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Ахмат Рубин
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1463730674
Ростов дома отметит.
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sargassov
1463731591
Зениту хоть бронзу вручат, или тоже под вопросом?
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vgarakh
1463731658
Надо было в Грозный смело везти - это всем очевидно. И в Чечне люди порадуются за Ростов.
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ЦСКА86рус
1463733725
В Казань кубок надо везти)
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Kulimen
1463734212
Даже если Ростов чемпионом станет, то в Грозный точно не стоит кубок везти. Как сказали раньше в Чечне точно люди порадуются.
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VIPded
1463738232
Ни в Тарасовку...)))
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Serjoga
1463738410
Единственное разумное решение РФС!
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Faith
1463745619
Если в Грозный то Терек заберет кубок себе
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