В 30-м туре кубок РФПЛ не повезут ни в Казань, ни в Грозный

21 мая чемпионский кубок РФПЛ не будет доставлен ни в Казань, ни в Грозный, где пройдут решающие матчи 30-го тура чемпионата России «Рубин» – ЦСКА и «Терек» – «Ростов» соответственно.

Напомним, что за тур до окончания турнира шансы на чемпионство сохранили только две команды – ЦСКА и «Ростов».

Как гласит «Положение о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» (ст. 3, п. 3.2)», «вручение кубка клубу-чемпиону происходит в торжественной обстановке. По возможности РФПЛ обеспечивает вручение кубка чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион.

При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион, кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона.

Если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом сыграны, место и время вручения определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».