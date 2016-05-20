«Реал» пожелал Данни поскорее восстановиться от травмы

Хавбек «Зенита» Данни получил от «Реала» письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Напомним, игрок получил серьезную травму в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2). Недавно португальцу была сделана операция. Срок его восстановления составит приблизительно девять месяцев.

«От всего «Реала» и лично нашего президента Флорентино Переса мы шлем вам наилучшие пожелания. Желаем скорейшего восстановления после вашей травмы, полученной недавно», – говорится письме.

Данни ответил благодарностью мадридскому клубу за оказанное внимание.