Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яровинский: «ЦСКА имеет предложения по Базелюку и Тену»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский заявил, что армейцев могут покинуть два игрока, находящихся в настоящее время в аренде. Речь идет о форварде Константине Базелюке («СКА-Энергия») и защитнике Петре Тене («Томь»). По обоим футболистам у красно-синих имеются предложения от других клубов.

    В нынешнем сезоне Базелюк принял участие в 27-ми поединках хабаровского клуба, забив девять голов. На счету Тена в команде из Томска 28 игр.

    «По Базелюку и Тену у нас есть конкретные предложения об их выкупе, сейчас по ним ведутся переговоры», – сказал Яровинский.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 20 мая 2016, 11:26

      Базелюк то неплохой парень..зачем отпускают..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11