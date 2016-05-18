Нобоа: «Не сомневался, что ничего не найдут»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что был уверен в чистоте допинг-проб своих одноклубников. Напомним, пробы были взяты сразу у 11 футболистов «Ростова» после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:0).

«Знал, что мы чисты. Так что даже не сомневался в том, что ничего не найдут. Хотя это странно, конечно, когда на допинг ведут 11 человек», – сказал Нобоа.