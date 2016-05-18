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    Нобоа: «Не сомневался, что ничего не найдут»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что был уверен в чистоте допинг-проб своих одноклубников. Напомним, пробы были взяты сразу у 11 футболистов «Ростова» после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:0).

    «Знал, что мы чисты. Так что даже не сомневался в том, что ничего не найдут. Хотя это странно, конечно, когда на допинг ведут 11 человек», – сказал Нобоа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2016 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 18 мая 2016, 19:29

      Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что был уверен в чистоте допинг-проб своих одноклубников. Напомним, пробы были взяты сразу у 11 футболистов «Ростова» после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:0). В я думал, что счёт 1:3.

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