ЦСКА намерен выкупить Оланаре

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, права на которого принадлежат «Гуанчжоу Фули», может стать игроком московской команды на постоянной основе. Армейцы намерены выкупить контракт 21-летнего форварда у китайского клуба после того, как нигериец завершит операцию.

Сообщается, что договоренность о выкупе прав уже достигнута. Футболист подпишет с ЦСКА трехлетнее соглашение.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оланаре провел 7 матчей, в которых забил два гола.