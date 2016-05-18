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    ЦСКА намерен выкупить Оланаре

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, права на которого принадлежат «Гуанчжоу Фули», может стать игроком московской команды на постоянной основе. Армейцы намерены выкупить контракт 21-летнего форварда у китайского клуба после того, как нигериец завершит операцию.

    Сообщается, что договоренность о выкупе прав уже достигнута. Футболист подпишет с ЦСКА трехлетнее соглашение.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оланаре провел 7 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 11:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +459

      sour12 20 мая 2016, 06:07

      главное что бы заиграл, как до травмы и ещё лучше....будет круто связка нападающих сборной нигерии =)

      1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 18 мая 2016, 19:53

      Если Муса уходит, то все очевидно.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 18 мая 2016, 17:12

      Правильное решение

      2
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      Рейтинг: -16

      scikuni 18 мая 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      главное карася и гинера продлить

      -6
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      Рейтинг: +34

      толллян 18 мая 2016, 15:32

      Не знаю почему но лично мне его игра не очень а так время покажет

      4
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      Рейтинг: +10

      Kreker1945 18 мая 2016, 15:18

      Один уходит дугового берут

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 18 мая 2016, 13:13

      Хорошая новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 мая 2016, 12:43

      Будет справедливо, парень заслужил! Здоровья и удачи ему в ЦСКА! Ждем!

      8
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      Рейтинг: +72

      Elio 18 мая 2016, 12:36

      Аарон Оланаре можно оставить но обязательно нужен быстрый нападающий как Муса или Вагнер. И еще обязательно в защиту кого то русского...

      6
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Elio 20 мая 2016, 06:06

      муса не ушёл ещё ))))))))) будем надеется, что в следующем году у цска будет связка напов сборной нигерии )))

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 мая 2016, 11:49

      Еще один как минимум нужен

      3
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