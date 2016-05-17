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    Глушаков: «Спасибо большое болельщикам за поддержку»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку на протяжении сезона. Напомним, что разгромная победа гарантировала москвичам участие в Лиге Европы на следующий сезон.

    «Спасибо большое всем за сезон, но к сожалению, для меня он окончен. Спасибо большое болельщикам за поддержку. С Лигой Европы, красно-белые!», – написал он на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.05.2016 07:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 17 мая 2016, 10:20

      Поздравляю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 17 мая 2016, 08:25

      Поздравляю красно-белых с квалификацией ЛЕ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2016, 08:16

      Напоследок выиграйте еще у Уфы-порадуйте нас.

      7
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