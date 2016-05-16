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    Бердыев: «Я бы хотел остаться в «Ростове»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил о своем желании продолжить сотрудничество с клубом. Сегодня в матче 29-го тура РПФЛ ростовчане обыграли «Урал» (1:0) и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

    – Вы вышли в Лигу чемпионов. Останетесь в «Ростове»?

    – Скажу кратко: я бы хотел этого.

    – От чего это зависит?

    – От многих вещей.

    – Вы смотрели на результат матча в Химках? Может, в перерыве?

    – Нет, я только после окончания узнал тот результат.

    – «Рубин» упрется в последнем туре? Хотя бы для вас?

    – Это к «Рубину» вопрос, – сказал Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 23:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 мая 2016, 13:52

      Бекиевич , оставайтесь в Ростове. От добра, добра не ищут, Вы это знаете не хуже
      меня.

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      Рейтинг: +70

      макс438 17 мая 2016, 09:17

      И Раньери полюбому на сезон в ЛЧ останется, а дальше будь, что будет

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 17 мая 2016, 07:54

      Спасибо тренеру

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 17 мая 2016, 07:44

      а как бы хотел Ростов, чтобы Курбан Бекиевич остался в команде!!!!


      только с этим тренером у Ростова будут шансы в Лиге Чемпионов!!!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 мая 2016, 06:48

      Мы бы то же этого хотели. Вам еще готовить команду к Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +9

      Almaz Sharibzyanov 17 мая 2016, 00:44

      Красиво будет, если Рубин отблагодарит КББ за 2 чемпионства, победив дома ЦСКА)

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      Рейтинг: +84

      АНДО 17 мая 2016, 00:04

      ВСЕ ОДЕКВАТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ТОЖЕ ХОТЕЛИ БЫ ЧТОБ ВЫ ОСТАЛИСЬ...ХОТЯ БЫ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ, ТО ЧТО РОСТОВУ БЕЗ ВАС ОЧЕНЬ ТРУДНО БУДЕТ В ЛЧ, А С ВАМИ БУДЕМ ЖДАТЬ НАСТОЯЩИХ ЧУДЕС! УДАЧИ ВАМ С РОСТОВОМ!

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      Рейтинг: +140

      Reets > АНДО 17 мая 2016, 01:36

      Пиздец... Одекватные. Одекватные... A*декватные. Ну пиздец, второй класс, нет?

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > АНДО 17 мая 2016, 02:07

      Вы правы, и я видимо адекватный болельщик, т.к.хочу дальнейшего сотрудничества Бердыева именно с "Ростовом"!

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 23:38

      И Ростов хочет, что бы вы остались!!!

      Да спасибо за этот сезон, надеюсь останешься, и покажешь всем в ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 мая 2016, 23:35

      Бекиевич спасибо

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