Рахимов: «Спартак» не дал нам мячей для разминки»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:3) рассказал о том, что грозненцам не предоставили мячей для разминки перед игрой. Напомним, «Спартак» также не разрешил гостям провести тренировку на «Открытие-Арене».

«Попросили, чтобы нам дали пять-шесть мячей для разминки. Мячи не дали. Неприятный момент, но он не главный в этой ситуации. Но такого не должно быть, все-таки «Спартак» – это «Спартак».

Что касается вчерашней тренировки, то все методы хороши… Поэтому я отнесся к этому достаточно спокойно. Конечно, было неприятно. У нас был разговор, нам сказали, что хотят предоставить нам другое поле, мы ответили, что будь дождь, ливень, мы, естественно, лезть на поле не будем. Но, приехав на стадион, нам сказали, чтобы мы разворачивались: «вы не туда приехали, распоряжение руководства – никого не пускать». Мы развернулись и поехали в отель», – сказал Рахимов.