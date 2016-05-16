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Рахимов: «Спартак» не дал нам мячей для разминки»

16 мая 2016, 23:02
19

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:3) рассказал о том, что грозненцам не предоставили мячей для разминки перед игрой. Напомним, «Спартак» также не разрешил гостям провести тренировку на «Открытие-Арене».

«Попросили, чтобы нам дали пять-шесть мячей для разминки. Мячи не дали. Неприятный момент, но он не главный в этой ситуации. Но такого не должно быть, все-таки «Спартак» – это «Спартак».

Что касается вчерашней тренировки, то все методы хороши… Поэтому я отнесся к этому достаточно спокойно. Конечно, было неприятно. У нас был разговор, нам сказали, что хотят предоставить нам другое поле, мы ответили, что будь дождь, ливень, мы, естественно, лезть на поле не будем. Но, приехав на стадион, нам сказали, чтобы мы разворачивались: «вы не туда приехали, распоряжение руководства – никого не пускать». Мы развернулись и поехали в отель», – сказал Рахимов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Рахимов Рашид
Комментарии (19)
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Мы Русские
1463429298
Тереку Грех жаловаться. На Вашем домашнем стадионе Бардак и попустительство. Вечно кричащий Рамзан в рубке, какое отношение у Вас - такое и Вам.
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Диктор
1463429667
Не поехали на предоставленное вам поле-не хер скулить теперь.
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АНДО
1463430083
ПЛОХАЯ ОТМАЗКА ПОРАЖЕНИЮ! ПРОИГРАЛИ ПО ДЕЛУ! А У ТЕРЕКА СВОИХ МЯЧЕЙ НЕТ?...
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VVK13
1463430576
ну понятно могли бы конечно дать мячи и пустить на поле, но ладно журналюги раздувают это, но представителям команды (причем сказали про это все у кого брали интервью) строить такие отмазки не к лицу
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СЛАВА 81
1463430780
Я так и знал , что будут нелепые отмазки. СТЫДНО.
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МасСуд
1463431122
Разговоры чтоб замаскировать слитый матч... мясо за уши вташили в зону ле... так что не пиздеть тут.
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МасСуд
1463431178
В рфпл всё продажно
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abhvfdtcn
1463431746
а хули, пригласили пару обезьян с пекалями, постреляли, авось и по мячу получили
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Pizarro
1463433278
Причем здесь "своих мячей что ли нет?", " на вашем стадионе Бардак и кричащий Рамзан". Не нужно опускаться до такого..... Стыдоба!!!! и это - "Спартак"???!!!! Позорище!!! Для тех, кто не в курсе - есть регламент РФПЛ и там прописано кто мячи предоставляет и где предигровую тренировку проводить.....Нужно регламент исполнять, тогда и бардака будет меньше...
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Reets
1463447822
Фу, типичный Спартак. "Вася, оставь мячик поиграть? - Не, мне мамка не разрешает", " Если щас зайду, мамка потом не выпустит", "какое поле? как я открою? Мамка ключи с собой на работу забрала".
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