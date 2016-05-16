Подозрительный предмет на «Олд Траффорд» оказался муляжом, забытым после учений

Подозрительный предмет, из-за которого в воскресенье был отменен матч 38-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом», оказался учебным муляжом, забытым после учений. Об этом рассказал начальник полиции Большого Манчестера Джон О'Хейр.

«После проведенного сегодня контролируемого взрыва мы выяснили, что объект являлся учебным устройством, которое случайно было оставлено частной компанией после учебных упражнений, включающих поиск взрывчатки с помощью собак.

Устройство не несло никакой опасности, но было выполнено очень реалистично, и решение эвакуировать стадион было правильным, так как мы не были уверены, что люди находятся в безопасности.

При этом все оставались спокойными, следовали инструкциям и взаимодействовали со стюардами и персоналом, что способствовало быстрой и безопасной эвакуации.

Я так же хотел бы поблагодарить все вовлеченные в операцию службы. Полицейские, стюарды, сотрудники «Манчестер Юнайтед», представители СМИ, комментаторы и команда по разминированию – все действовали сегодня очень профессионально», – приводит слова О'Хейра фан-сайт «Манчестер Юнайтед».