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    Халк, Витсель и Смольников не помогут «Зениту» в матче с «Динамо»

    Игроки «Зенита» Халк, Аксель Витсель и Игорь Смольников не помогут своей команде в матче заключительного 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

    Причиной является дисквалификация футболистов из-за перебора желтых карточек: в поединке 29-го тура с «Локомотивом» (1:1) все трое заработали по четвертому предупреждению, что автоматически означает пропуск следующей игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2016, 22:01

      ну значит Ростов в ЛЧ без проблем а Зенит покинут и Халк и Витсель и еще кто нибудь и останутся Кокорины с Юсуповым да деревяшка Дзюба и следующий сезон ждет ФНЛ

      4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 21:38

      А оно им надо? уже все трое заработали.честь клуба-это не про них...

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт 15 мая 2016, 21:32

      Да хороший матч был!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Финт 15 мая 2016, 21:43

      Аватар классный. Интересно,а придумали уже что бы аватарки разговаривали?

      1
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