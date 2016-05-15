Халк, Витсель и Смольников не помогут «Зениту» в матче с «Динамо»

Игроки «Зенита» Халк, Аксель Витсель и Игорь Смольников не помогут своей команде в матче заключительного 30-го тура РФПЛ против «Динамо».

Причиной является дисквалификация футболистов из-за перебора желтых карточек: в поединке 29-го тура с «Локомотивом» (1:1) все трое заработали по четвертому предупреждению, что автоматически означает пропуск следующей игры.