Боли, Мутари, Эбесилио и Мусалов в атакующей группе «Анжи» на матч против «Мордовии»

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Мордовией».

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Маевский, Гасанов, Мутари, Тигиев, Эбесилио, Боли.

Запасные: Помазан, Дженетов, Гаджибеков, Мкртчян, Бериша, Джамалутдинов, Абдулавов, Дибиргаджиев.

«Мордовия»: Ревишвили, Гапон, Нахушев, Тишкин, Фибел, Стеванович, Дудиев, Махмудов, Власов, Мухаметшин, Луценко.

Запасные: Чебану, Шебанов, Шипицин, Бобер, Иванов, Перендия, Навлетов, Игнатович, Маркин.