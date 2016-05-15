Президент «Лиона»: «Думаю, нам нужно сократить число вылетающих из Лиги 1 команд»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс опроверг информацию о том, что его команда могла намеренно уступить «Реймсу» (1:4) в матче 38-го тура французской Лиги 1, чтобы помочь сопернику в борьбе за выживание. Отметим, что «Лион» к последнему туру чемпионата уже гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице.

«Мы проиграли не специально. Команда хотела победить, но «Реймс» был хорош и показал, что его вылет несправедлив. Не сказал бы плохих слов в адрес своей команды. Мы играли, но противник бился.

Думаю, нам нужно сократить число вылетающих команд, потому что неправильно, когда такие хорошие клубы вылетают. С экономической точки зрения для «Реймса» и подобных клубов это тяжело. Если меньше хороших команд будет нас покидать, уровень лиги вырастет», – отметил Оляс.