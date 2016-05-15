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    Ван дер Вил привлек внимание «Спартака», «Монако» и «Ювентуса»

    Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил отказался продлевать контракт с французским клубом и по истечении своего соглашения с парижанами ближайшим летом станет свободным агентом. Как сообщает Voetbol Centraal, что в подписании голландца заинтересован московский «Спартак».

    Отмечается, что конкуренцию в борьбе за 28-летнего оборонца красно-белым составят «Монако» и «Ювентус». В текущем сезоне ван дер Виль провел 26 матчей в составе «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 12:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

      Rus_Football Na_DNE 17 мая 2016, 20:19

      Если бы я выбирал, я бы даже не думал. Ювентус!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 мая 2016, 19:22

      Выбор очевиден

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 15 мая 2016, 15:28

      Ммм... Интрига!!! Какой же клуб он выберет???)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 13:29

      Это как в свое время Варана хотели купить Реал и Анжи))) Поэтому если он не идиот, он знает, что выбрать из этих 3-х клубов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 15 мая 2016, 13:01

      Ювентус победит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      grigkh 15 мая 2016, 12:40

      мда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 мая 2016, 12:40

      пацан в шаге от самой большой ошибки в своей жизни

      -3
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv > Etiainen 15 мая 2016, 12:42

      Кстати, защитники из Спартака всегда на повышение идут)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      DiJock > lordmrv 15 мая 2016, 15:09

      Не в 28 лет.

      0
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