РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар», «Ростов» справился с «Уралом» и другие результаты

В матче 29-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 благодаря голам Ахмеда Мусы и Романа Еременко.

В других встречах «Ростов» одолел «Урал», «Кубань» обыграла «Динамо», «Спартак» разгромил «Терек».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Муса, 17; 2:0 – Еременко, 47.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, М. Фернандес, Б. Натхо (Головин, 65), Вернблум, Дзагоев, Еременко, Тошич (Панченко, 77), Муса (Ткачев, 90+1).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский, Мамаев, Газинский (Подберезкин, 59), Жоаозиньо (Вандерсон, 59), Каборе, Перейра (Лаборде, 67), Смолов.

Предупреждения: Торбинский, 53; Панченко, 79; Сигурдссон, 84

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Азмун, 74.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Калачев (Терентьев, 87), Нобоа, Могилевец (Бухаров, 58), Ерохин, Азмун (Полоз, 77).

Урал: Аралов, Данцев, Мартынович, Рязанцев (Щербаков, 89), Фидлер, Сапета, Емельянов, Ярошенко, Кулаков, Ставпец (Мунгу, 60), Манучарян (Гогниев, 68).

Предупреждения: Данцев, 20; Азмун, 26; Фидлер, 31; Навас, 39; Ерохин, 61; Кулаков, 80; Фидлер, 82.

Удаление: Фидлер, 82.

Кубань (Краснодар) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Павлюченко, 21.

Кубань: Беленов, Шандау, Армаш, Аподи, Зотов, Сантана, Якуба, Хубулов (Лобкарев, 70), Бугаев, Бальде, Павлюченко (Майрович, 79).

Динамо: Габулов, Морозов, Дьяков, Козлов, Соснин, Денисов, Зобнин, Драгун (Ташаев, 46), Ещенко, Ионов, Бечирай (Терехов, 80).

Предупреждения: Соснин, 41; Хубулов, 45; Зобнин, 51.

Спартак (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Боккетти, 33; 2:0 – Мельгарехо, 60; 3:0 – Промес, 63.

Спартак: Песьяков, Брызгалов (Кутин, 65), Кутепов, Боккетти, Д. Комбаров, Ромуло, Глушаков, Ананидзе, Попов (Зуев, 74), Мельгарехо (Зотов, 84), Промес.

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Кузяев, Лебеденко, Кузяев, Варкен, Рыбусь, Грозав (Кану, 64), Айссати (Мирзов, 33), Мбенгуе (Митришев, 64).

Предупреждения: Грозав, 45; Мельгарехо, 50; Рыбус, 60; Кузяев, 72; Боккетти, 85; Кутин, 88.

Амкар (Пермь) — Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джикия, 83.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову (Комолов, 37), Джикия, Бутко, Гиголаев, Дзахов (Салугин, 70), Гол, Огуде, Баланович, Прудников (Шаваев, 72).

Уфа: Шелия, Кацалапов, Сухов, Аликин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев (Ханджич, 85), Стоцкий (Кротов, 54), Зинченко, Марсиньо (Диего, 64), Игбун.

Предупреждения: Огуде, 79; Бутко, 87 – Сысуев, 15; Ханджич, 87.

Зенит (Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Халк, 10 (с пенальти); 1:1 – Самедов, 45 (с пенальти).

Зенит: Лодыгин, Кришито (Богаев, 73), Нету, Хави Гарсия, Смольников, Витсель, Маурисио, Кокорин (Жирков, 64), Юсупов (Шатов, 42), Дзюба, Халк.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Шишкин, Михалик, Янбаев, Тарасов, Ндинга, Миранчук, Жемалетдинов, Самедов, Хенти (Коломейцев, 87).

Предупреждения: Хави Гарсия, 29; Смольников, 50; Халк, 90; Витсель, 90 – Гилерме, 9; Янбаев, 25; Самедов, 41; Хенти, 60; Миранчук, 87; Денисов, 90; Тарасов, 90

Удаление: Миранчук, 90.

Анжи (Махачкала) — Мордовия (Саранск) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Боли, 39; 2:0 – Мкртчян, 57; 3:0 – Мусалов, 90.

Анжи: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Маевский, Гасанов, Мутари (Бериша, 67), Тигиев, Эбесилио (Мкртчян, 54), Боли (Абдулавов, 83).

Мордовия: Ревишвили, Гапон (Игнатович, 62), Нахушев, Тишкин, Фибел, Стеванович, Дудиев (Ал. Иванов, 73), Махмудов, Власов (Бобер, 60), Мухаметшин, Луценко.

Предупреждения: Мутари, 41; Нахушев, 64.

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бруно, 52; 1:1 – Цакташ, 89.

Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Родич, Яхович, Симайс, Яковлев, Молло, Бруно (Бато, 76).

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов, Бергстрем, Оздоев, Цакташ, Канунников, Ткачук (Джалилов, 64), Карадениз, Портнягин (Девич, 80).

Предупреждения: нет – Камболов, 19.