«Лестер» проэкзаменует «Челси» в финальном туре АПЛ

Английский «Лестер» уже стал чемпионом Англии, и частично своим досрочным титулом команда Клаудио Раньери обязана «Челси», отобравшему очки у «Тоттенхэма». Сегодня «лисам» предстоит лично встретиться с чемпионом прошлого года и определить сильнейшего.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!