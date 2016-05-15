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    Мостовой: «Давайте Бердыева с членами тренерского штаба на допинг проверим»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не понимает причин проверки футболистов «Ростова» на допинг.

    «Нонсенс. В первый раз такое вижу. Наверное, это единичный случай в истории футбола. Возникают вопросы: откуда вдруг такая проверка, кто заказал? История выглядит смешно. Ни с того, ни с сего 11 человек взяли и проверили на допинг. Тогда давайте еще и Бердыева с членами тренерского штаба тоже проверим. Кажется, что это какая-то непонятная заказная история», — заключил Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2016 06:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +348

      343443 15 мая 2016, 13:41

      Именно ЗАКАЗНАЯ!

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:38

      Дааа!!! ваняет, аж пративнааа!!! за мудьков и миллерков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 15 мая 2016, 11:16

      Боже мой!!! В какой стране мы живем, где справедливость или хотя бы
      намеки на нее. И после всего говорят о каком-то патриотизме.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kurp 15 мая 2016, 11:42

      "Опять о патриотизме заговорили,наверное хоть что то украсть"-Салтыков-Щедрин))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 15 мая 2016, 10:42

      Ну, пускай проверят "Лессер", что-то они туда не больно лезут, там им сику сразу надерут. А коней и бомжей надо обязательно проверить, у них там найдут полный "букет".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koka7751 15 мая 2016, 10:47

      Букет- это трипер,сифилис и трихоманос?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 15 мая 2016, 11:20

      И это тоже)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 мая 2016, 10:31

      Именно ЗАКАЗНАЯ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 15 мая 2016, 08:35

      Мудко и милнер дерьмо. Нашли способ протащить свой сранный и искусственный зенит ЛЧ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS > Bekkz 15 мая 2016, 10:28

      а что, вполне

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      iglls73 15 мая 2016, 08:21

      Я думаю Мудило(Мутко) специально это сделал, чтоб не дай бог не проверили ЦСКА и Зенит

      3
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      Рейтинг: +31

      iglls73 15 мая 2016, 08:18

      Мужики, Ростов все взял на себя, потому что скоро Евро, игроков в сборной нет, а если проверить ЦСКА или Занит, то на Евро некому будет ехать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 15 мая 2016, 08:10

      Патамушта Зинид в жопе,вот и проверка.

      5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 мая 2016, 06:43

      Руки растут из Газпрома.
      Основной спонсор РФС , УЕФА и тут на тебе Зенит может оказаться не на том месте. В добавок опять деньги придется тратить под нового тренера и его требования.

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