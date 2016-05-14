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    Промес: «В Екатеринбурге было важно победить, а не показать спартаковский футбол»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что победа в матче 28-го тура РФПЛ над «Уралом» (1:0) была куда важнее, нежели демонстрация пресловутой спартаковской игры, которую так ждут болельщики красно-белых. Также игрок заявил, что команда намерена в поединке 28-го тура против «Терека» продлить череду удачных игр.

    «В матче против «Урала» мы владели мячом 30 процентов. Хочу отметить, мы поехали в Екатеринбург не для того, чтобы показывать спартаковский футбол. Мы туда ехали, чтобы победить. Мы этого добились. Игра забудется, результат останется.

    Поле и погодные условия были не лучшими. Но я не тот игрок, который будет жаловаться на это. Сейчас мы выправляем свое турнирное положение. У нас победная серия. И в понедельник мы попытаемся ее продлить», – отметил Промес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2016 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +208

      Kurp 14 мая 2016, 17:09

      А, что это такое?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3681

      lordmrv > Kurp 14 мая 2016, 23:09

      это хрен для любопытных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2016, 16:20

      И это правильно.

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