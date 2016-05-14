Рахимов: «Команду могут покинуть еще несколько игроков»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов заявил, что летом его команде нужно искать усиление на трансферном рынке.

«Мы по разным причинам за последние два года потеряли многих игроков, не было серьезных приобретений. Команду могут покинуть еще несколько игроков. Это достаточно большая проблема. Нам нужны приобретения, надеюсь, они в этом году произойдут. Новички должны быть качественными. Из той команды, которая делала игру, в течение года могут покинуть половина состава, придется заново строить команду.

Если мы хотим добиться чего-то серьезного, то новички должны быть уровнем выше уходящих. Вопросов будет достаточно. Что касается меня, то у меня еще год контракта с «Тереком», — сказал Рахимов.