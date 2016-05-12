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    Бердыев: «Для «Ростова» в психологическом плане важно, что удалось выиграть два матча подряд»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отметил, что его команде не удался стартовый отрезок встречи 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1), вследствие чего бело-голубые завладели преимуществом и сумели воплотить его в забитый мяч.

    «Беспокоит то, что начали плохо. С какой-то неуверенностью, с грузом ответственности, поэтому «Динамо» имело преимущество в начале, особенно в первые 20 минут. Но, слава богу, что ребята пришли в себя.

    Мы предполагали это и говорили ребятам, что «Динамо», учитывая их ситуацию, будет так действовать. К сожалению, проиграли все в первые 20 минут, но потом, вроде как, собрались.

    Важно с психологической точки зрения, что выиграли два матча подряд. Благодарен ребятам за самоотдачу на тренировках и в играх», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 10:53

      Да, получаю удовольствие от игры Ростова! Бывают конечно сбои, но в целом
      Команда потрясающе выглядит , как коллектив.

      0
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      Рейтинг: +28

      RNDRSM 12 мая 2016, 23:14

      Кайфую от слаженной игры команды. Бердыев герой! На команду смотришь как на механизм старых карманных часов, иногда подтраивают, но в целом... Бывает даже мурахи бегут.

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      Рейтинг: +293

      VVK13 12 мая 2016, 22:50

      Бикеич а не волнует что по 11 человек на допинг ведут, так к чему нибудь да придерутся, не хотят видеть вас в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 мая 2016, 22:25

      Молодцы!С победой!

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