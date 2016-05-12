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    Лодыгин, Смольников и Шатов получили звания мастеров спорта России

    Игроки «Зенита» Юрий Лодыгин, Игорь Смольников и Олег Шатов получили звания мастеров спорта России. Соответствующий приказ сегодня был подписан министром спорта РФ Виталием Мутко.

    Напомним, что звание «Мастер спорта России» присваивается игрокам, занявшим с первого по четвертое место в национальном чемпионате или Кубке. При этом, обязательным условием является минимум 30% сыгранных матчей в турнире.

    Лодыгин, Смольников и Шатов в составе петербургского клуба завоевывали «серебро» Премьер-лиги в сезоне-2013/14. В прошлом сезоне они становились победителями турнира, а второго мая нынешнего года игроки стали обладателями Кубка России, победив в финале ЦСКА (4:1).

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.05.2016 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 03:44

      Поздравляю! Рада за всех троих!

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