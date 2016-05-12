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    «Ростов» получил лицензию для участия в еврокубках

    «Ростов» успешно прошел лицензирование для участия в еврокубках на следующий сезон.

    «Клуб получил лицензию, необходимую для участия в европейских турнирах», – заявил генеральный директор желто-синих Олег Лопатин.

    Напомним, «дончане» уже обеспечили себе участие в еврокубковой кампании сезона-2016/17. Команда Курбана Бердыева на данный момент располагается на третьей строчке в таблице, набрав 54 очка и имея матч в запасе. В независимости от результатов оставшихся туров «Ростов» гарантировал себе место как минимум в Лиге Европы. Кроме того, клуб с берегов Дона сохраняет неплохие шансы на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    12.05.2016 19:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 мая 2016, 20:15

      ура

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 мая 2016, 21:26

      уряяяяя

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 13 мая 2016, 08:31

      Привет. Виноват, три раза надо - уряяя, уряяя, уряяя!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 13 мая 2016, 09:23

      Привет))))))

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