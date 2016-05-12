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  • Панов: «Нынешний успех Смолова связан с тем, что он расстался с Лопыревой»

Панов: «Нынешний успех Смолова связан с тем, что он расстался с Лопыревой»

12 мая 2016, 15:03
11

Бывший нападающий сборной России Александр Панов высоко оценил игру форварда «Краснодара» Федора Смолова, на счету которого уже 20 голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Рад за Федора, что он наконец-то взялся за дело и показывает тот уровень, который должен показывать нападающий. Я не в шоке от его результативности, потому что человек работает, забивает и играет в правильной команде. Конечно, все зависит от коллектива и доверия тренера. Смолов попал туда, куда надо, — команда играет на него, он чувствует себя уверенно. К тому же Федор расстался с Викторией Лопыревой, которая, видимо, мешала ему думать о футболе, а это тоже многое значит. Плюс аренда пошла на пользу, и самолюбие у парня взяло свое. Тем более после того, как все его травили, когда он забивал по одному-два мяча за сезон.

Скоро чемпионат Европы, и очень хорошо, что Федор Смолов в такой форме! Нам нужен форвард, который забивает не один-два гола за чемпионат, а 17-20. Радостно от того, что в этом сезоне Федя показывает уровень российского голеадора, заграничные парни и рядом не стоят», – сказал Панов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Панов Александр
Комментарии (11)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463055095
Федя сейчас просто кайфует на поле и это приносит успех, ибо нет большого груза ответственности. Очень интересно будет посмотреть на него с более серьезными соперниками на ЕВРО и с ЦСКА в следующем туре.
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никита голоян
1463060247
Ари с Вандерсоном сдулись и чегой-то примолкли с российским гражданством и игрой за сборную)))
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Lenine
1463061354
Так вот он секрет попадания в топ бомбардиров? Послать ... Лопыреву?
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1cent
1463063648
ну если он и вике по три за раз загонял то вааще красава ! понятно откуда силы взялись))
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Сергей Свояк
1463064737
Я тоже стебался, потому что говорили много о том, что он талант. Но талант и правда не может забивать по 1-2 мяча за сезон. То, что я вижу сейчас, у меня вызывает большое уважение!
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Георгий 07 01 93 рус
1463074951
молоток!!!
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