Панов: «Нынешний успех Смолова связан с тем, что он расстался с Лопыревой»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов высоко оценил игру форварда «Краснодара» Федора Смолова, на счету которого уже 20 голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Рад за Федора, что он наконец-то взялся за дело и показывает тот уровень, который должен показывать нападающий. Я не в шоке от его результативности, потому что человек работает, забивает и играет в правильной команде. Конечно, все зависит от коллектива и доверия тренера. Смолов попал туда, куда надо, — команда играет на него, он чувствует себя уверенно. К тому же Федор расстался с Викторией Лопыревой, которая, видимо, мешала ему думать о футболе, а это тоже многое значит. Плюс аренда пошла на пользу, и самолюбие у парня взяло свое. Тем более после того, как все его травили, когда он забивал по одному-два мяча за сезон.

Скоро чемпионат Европы, и очень хорошо, что Федор Смолов в такой форме! Нам нужен форвард, который забивает не один-два гола за чемпионат, а 17-20. Радостно от того, что в этом сезоне Федя показывает уровень российского голеадора, заграничные парни и рядом не стоят», – сказал Панов.