Перейра: «У нас было больше моментов и Смолов их реализовал»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что его команда закономерно победила «Крылья Советов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги (3:0).

– За счет чего «Краснодару» удалось одержать победу?

– Мы создали очень много моментов. Доминировали на поле, держали мяч, играли первым номером. Победа закономерная.

– Знаете, как сыграли конкуренты?

– Да, я знаком с таблицей. Благодаря этой победе мы идем в зоне Лиги Европы, но дальше нам нужно выиграть еще два матча.

– Согласны, что «Краснодар» сегодня был спокоен как удав, а «Крылья» были похожи на кролика?

– Я с этим не согласен. «Крылья» хорошо играли в защите. Но у нас было больше моментов и Смолов их реализовал.