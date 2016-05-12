Перейра: «У нас было больше моментов и Смолов их реализовал»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что его команда закономерно победила «Крылья Советов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги (3:0).
– За счет чего «Краснодару» удалось одержать победу?
– Мы создали очень много моментов. Доминировали на поле, держали мяч, играли первым номером. Победа закономерная.
– Знаете, как сыграли конкуренты?
– Да, я знаком с таблицей. Благодаря этой победе мы идем в зоне Лиги Европы, но дальше нам нужно выиграть еще два матча.
– Согласны, что «Краснодар» сегодня был спокоен как удав, а «Крылья» были похожи на кролика?
– Я с этим не согласен. «Крылья» хорошо играли в защите. Но у нас было больше моментов и Смолов их реализовал.
Источник: Rusfootball.info