Асенсио получит шанс закрепиться в «Реале»

Полузащитник «Эспаньола» Марко Асенсио, права на которого принадлежат «Реалу», в летнее межсезонье получит шанс закрепиться в мадридском клубе. Главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан готов взять 20-летнего футболиста в предсезонное турне команды по США, по окончании которого будет принято решение о будущем Асенсио.

Известно, что Асенсио интересен «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреалу», которые готовы арендовать его. «Эспаньол» также готов продлить арендное соглашение.

Марко провел в текущем сезоне 33 матча в чемпионате Испании. В них он забил два гола и отдал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная сумма за футболиста оценивается в 8 миллионов евро.