Анчелотти не видит Гетце в «Баварии»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который летом возглавит «Баварию», уже готов делать перестановки в команде. Так, у полузащитника «Баварии» Марио Гетце нет будущего в немецком клубе, считает итальянец, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Он посоветовал футболисту, не пользующемуся доверием нынешнего наставника команды Хосепа Гвардиолы, покинуть «Баварию» и искать себе новую команду.

Напомним, что слухи о возвращении Гетце в дортмундскую «Боруссию» ходят с зимнего трансферного окна.