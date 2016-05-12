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Анчелотти не видит Гетце в «Баварии»

12 мая 2016, 07:28
11

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который летом возглавит «Баварию», уже готов делать перестановки в команде. Так, у полузащитника «Баварии» Марио Гетце нет будущего в немецком клубе, считает итальянец, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Он посоветовал футболисту, не пользующемуся доверием нынешнего наставника команды Хосепа Гвардиолы, покинуть «Баварию» и искать себе новую команду.

Напомним, что слухи о возвращении Гетце в дортмундскую «Боруссию» ходят с зимнего трансферного окна.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Гетце Марио Анчелотти Карло
Комментарии (11)
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VReDNiY
1463031417
Мда уж. Жаль Марио. Надеюсь перейдет в Ливерпуль а не в Дортмунд.
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liver2015
1463032341
правильно в Ливерпуль лучше перейти к Клоппу
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mig28
1463033083
В Ливерпуль! Думаю в АПЛ ему будет комфортно)
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Lexa_Lexa
1463033819
В Лестер или к Клопу
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ARMEN13
1463034600
Да он после ЧМ 2014 ничего не показал, вообще.
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STAFOR13
1463034603
...
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-SHERLS
1463038009
В Баварию нужен Роналду,интересно что бы из этого салата получилось,смех да и только!!!
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андрей андреев
1463042150
Нафига уходил? Теперь к Клоппу давай
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df44
1463077509
В Ливерпуль
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teodogat
1463259070
Чет не нравятся мне тренеры которые отказываются от чемпионов мира, при том что атакующими игроками разбрасываться на фоне стареющих Роббена и Рибери как то расточительно, посмотрим чего добьются с тобой те, чье будущее ты видишь в составе...
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