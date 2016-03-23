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    «Боруссия» Д хочет вернуть Гетце

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может вернуться в свой бывший клуб.

    Сообщается, что дортмундская «Боруссия», за которую ранее выступал Гетце, намерена подписать футболиста, воспользовавшись его непростым положением в нынешнем клубе.

    Гетце не сумел закрепиться в основном составе «Баварии» при Хосепе Гвардиоле. В этом сезоне игрок провел за мюнхенцев лишь 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    23.03.2016 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 23 марта 2016, 06:46

      В Дортмунде он теперь враг народа и вряд ли его там ждут.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 марта 2016, 06:06

      Шахин, Кагава....твоя очередь, Марио!) И Лёву с собой прихвати)

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:23

      Гетце не сумел закрепиться в основном составе «Баварии» при Хосепе Гвардиоле.
      Так в чем проблема, летом Пеп срулит в Мансити, доказывай место под солнцем новому тренеру

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